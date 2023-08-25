25 августа 2023, 16:14
Суббота в Карелии будет теплой и ясной
Воздух в республике 26 августа прогреется до плюс 20 градусов
Завтра, 26 августа, в Петрозаводске ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +5, +7°С, днем +17,+19°С. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.
В целом по Карелии ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха ночью +4, +9°С, местами в воздухе и на почве заморозки до -1°С, днем +15, +20°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +18, ясно.
В Сегеже до +17, переменная облачность, без осадков.
В Сортавале до +19, ясно.
Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»