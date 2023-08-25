25 августа 2023, 14:24
Погода

Заморозки ударят по Карелии

Синоптики предупредили о минусовой температуре в последнюю субботу лета

Перед последними выходными лета в Карелии зафиксировали первые заморозки. Похолодание пришло в ряд регионов Северо-Запада. Еще одни заморозки ожидаются ночью и утром 26 августа. Об этом предупредили в карельском гидрометцентре.

Заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 1 градуса ожидаются местами, преимущественно по восточным районам Карелии. // фото freepik.com/ wirestock

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новости Карелии
заморозки
Гидрометцентр