Заморозки ударят по Карелии

Перед последними выходными лета в Карелии зафиксировали первые заморозки. Похолодание пришло в ряд регионов Северо-Запада. Еще одни заморозки ожидаются ночью и утром 26 августа. Об этом предупредили в карельском гидрометцентре.

Заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 1 градуса ожидаются местами, преимущественно по восточным районам Карелии. // фото freepik.com/ wirestock