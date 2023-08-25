Этой ночью и ранним утром в Карелии зафиксировали заморозки

Ночью и утром в пятницу, 25 августа, в некоторых российских регионах наблюдались заморозки. Ниже нуля было и в Карелии, сообщил в своем Telegram ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

- Отрицательные температуры - в пределах минус 0,2–0,7 градуса - сегодня утром были зафиксированы в Карелии, Мурманской области, Башкирии. На Урале в Челябинской области температура местами опустилась до минус 2,3 градуса,

- рассказал он.

По словам синоптика, холодно было и в Москве – прошедшая ночь стала самой холодной для августа и июля. Минимум на базовой метеостанции в ВДНХ составил 8,5 градуса. // фото: wirestock/ freepik.com