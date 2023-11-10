Суббота в Карелии будет снежной и дождливой

Завтра, 11 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Ночью умеренные, днем небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер южный, юго-западный, во второй половине дня северо-восточный слабый. Температура воздуха ночью +1, +3°С, днем +2 ,+4°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью в большинстве районов умеренные, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, на юге с дождем. В отдельных районах туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северный, северо-восточный, на юге ночью южный, юго-западный слабый. Температура воздуха ночью -1, +4°С, днем 0, +5°С, на севере ночью -3, -8°С, днем 0, -5°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -4-8, переменная облачность, без осадков.

В Сегеже 0-3, пасмурно, снег с дождем.

В Сортавале +5+6, пасмурно, дождь.

Ожидается слабая геомагнитная буря. // Фото: unsplash.com / Erik Witsoe