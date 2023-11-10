Довольно тепло будет сегодня в Карелии

Сегодня, 10 ноября, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха +2, +4°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. В большинстве районов небольшие осадки в виде снега, мокрого снега, на юге с дождем. В отдельных районах туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный, на юге юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха 0, +5°С, на севере 0, -5°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -3-4, пасмурно, без осадков.

В Сегеже 0-3, пасмурно, небольшой снег с дождем.

В Сортавале +4+6, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото: unsplash.com / Osman Rana