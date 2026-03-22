Стала известна судьба пропавшего в Петрозаводске маленького мальчика

Пропавший в Петрозаводске мальчик 2014 года рождения найден живым. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Напомним, ребенок ушел из дома на Октябрьском проспекте 18 марта и исчез. Его искали всем городом. Отмечается, что криминальной составляющей в пропаже несовершеннолетнего нет. Полиция поблагодарила неравнодушных людей за помощь. При этом не уточняется, где пропадал мальчик эти дни.

