Спустя 20 лет в Карелии вновь стали добывать мрамор

Спустя 20 лет в республике возрождается добыча мрамора, это особенно значимо не только для Карелии, но и для всего Северо-Запада. В проекте «От первого лица» министр промышленности и торговли Светлана Астахова рассказала, что первые блоки уже добыты. «Прионежская горная компания» ведет разработку карьера на месторождении «Ковадъярви» в Пряжинском районе, постепенно приступает к производству изделий из камня.

Что касается других крупных проектов, то министр отметила, что «Компания «Карелприродресурс» запустила пятый завод по производству щебня в Лахденпохском районе. Предприятие «Биоэн Недра» построило завод на Ситозерском месторождении, открыло цех по добыче и распиловке блоков в Кондопожском районе. В этом году на Петербургском международном экономическом форуме с руководством компании было подписано новое соглашение об открытии завода по камнеобработке в Пудожском районе».

По итогам семи месяцев текущего года горнопромышленный комплекс республики отработал с хорошим результатом. Индекс производства по добыче полезных ископаемых составил 102,5% к аналогичному периоду прошлого года.

Карельские промышленники сталкиваются с разными вызовами времени. В том числе на многих предприятиях, как и в других сферах, не хватает кадров.

Для карельских предпринимателей одним из эффективных видов поддержки являются программы федерального и регионального Фондов развития промышленности. Предоставление займов по льготной ставке позволяет предприятиям реализовывать инвестиционные проекты, направленные на модернизацию производственных мощностей. За весь период работы Фондом развития промышленности Республики Карелия выдан 51 займ на сумму 1 297 млн. рублей.

Что касается торговли в Карелии, то для ее развития была разработана специальная программа до 2023 года. Цель программы — формирование комфортной среды для граждан и предпринимателей за счет развития торговой инфраструктуры различного формата. Особое внимание в программе уделяется повышению доступности товаров для жителей удаленных районов и поддержке отечественных производителей.

Розничная торговля вносит существенный вклад в экономическое развитие Республики Карелия. Торговля – один из видов деятельности, в котором задействована значительная часть трудоспособного населения Республики Карелия. В Карелии 500 тысяч м² торговых площадей — это как 75 футбольных полей. В Карелии работает более 5,5 тыс. торговых объектов.