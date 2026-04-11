11 апреля 2026, 14:59
Спартакиада маленьких чемпионов проходит в Петрозаводске
Дошкольники столицы Карелии проводят субботу по-спортивному
фото: дирекция спорта Петрозаводска
Утром 11 апреля во Дворце спорта "КОРАЛ" Петрозаводске началась VI Спартакиада дошкольников "Маленький Чемпион", сообщает Дирекция спорта.
В Спартакиаде дошкольников принимают участие 24 команды детских садов Петрозаводска, состоящие из воспитанников подготовительных групп, родителей и воспитателей.
Сегодня во Дворце спорта "КОРАЛ" - полуфинал, который определит 6 сильнейших команд с лучшими результатами. Эти ребята будут бороться за звание победителя - в финале мероприятия 25 апреля.
