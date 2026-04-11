Спартакиада маленьких чемпионов проходит в Петрозаводске

Утром 11 апреля во Дворце спорта "КОРАЛ" Петрозаводске началась VI Спартакиада дошкольников "Маленький Чемпион", сообщает Дирекция спорта.

В Спартакиаде дошкольников принимают участие 24 команды детских садов Петрозаводска, состоящие из воспитанников подготовительных групп, родителей и воспитателей.

Сегодня во Дворце спорта "КОРАЛ" - полуфинал, который определит 6 сильнейших команд с лучшими результатами. Эти ребята будут бороться за звание победителя - в финале мероприятия 25 апреля.