10 апреля 2026, 16:40
Школьники из Карелии поехали в «Артек» на «космическую» смену
Двадцать ребят из Карелии отправились на море
Фото: «Петрозаводск говорит»
Двадцать школьников из Карелии отправились в «Артек» для участия в четвертой смене всероссийского детского центра. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и спорта республики.
Смена под названием «Солнечные ветры Вселенной» продлится до 30 апреля. Детей ожидает множество мероприятий, среди которых лекции о космосе, флешмобы, акции памяти, спектакли, фестивали и многое другое. Героем этой смены традиционно станет Юрий Гагарин.
