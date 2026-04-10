Школьники из Карелии поехали в «Артек» на «космическую» смену

Двадцать школьников из Карелии отправились в «Артек» для участия в четвертой смене всероссийского детского центра. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и спорта республики.

Смена под названием «Солнечные ветры Вселенной» продлится до 30 апреля. Детей ожидает множество мероприятий, среди которых лекции о космосе, флешмобы, акции памяти, спектакли, фестивали и многое другое. Героем этой смены традиционно станет Юрий Гагарин.

