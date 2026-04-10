В Петрозаводске навели лоск на мемориале Герою Советского Союза

Сегодня, 10 апреля, сотрудники одной из карельских энергетических компаний привели в порядок мемориал Герою Советского Союза Николаю Репникову в микрорайоне Ключевая, сообщили в администрации Петрозаводска.

Были покрашены металлические и бетонные поверхности памятника, а также проведена уборка прилегающей к мемориалу территории.

Сообщается, что до 9 Мая коллектив карельского филиала ПАО «Россети» планирует привести в порядок мемориальный комплекс «Братская могила советских воинов», расположенный на Зарецком Троицком кладбище.