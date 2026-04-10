Какой «космический» контент выбирают жители Карелии

Самыми популярными фильмами и сериалами космической тематики среди жителей Карелии в онлайн-кинотеатре КИОН за последние полгода стали: научно-фантастический фильм «Мира» (12+), научный фильм-катастрофа «Падение Луны» (16+) и фантастическая лента «За пределами Вселенной» (12+). Интерес пользователей к таким проектам показывает устойчивый спрос на истории о космосе — от зрелищной фантастики и космических катастроф до сюжетов о будущем и межпланетных путешествиях.

В читательских предпочтениях жителей республики заметен интерес к книгам о Гагарине, звёздном небе, устройстве Вселенной и космических путешествиях — от познавательных энциклопедий и нон-фикшна до художественных историй для детей и взрослых. Топ популярных «космических» книг среди жителей региона, по данным КИОН Строки, возглавила книга Энн Друян «Космос. Возможные миры» (12+), которая является официальным продолжением классического труда Карла Сагана, исследуя историю Вселенной, поиски внеземной жизни и будущее человечества через призму современных научных знаний. На втором месте оказалась детская энциклопедия «Сказки звездного неба» Владимира Сурдина (6+). Также в число самых читаемых книг на космическую тему вошла «Первый. Новая история Гагарина и космической гонки» (12+), - документальный бестселлер британского писателя и режиссера Стивена Уокера.

В рейтинг самых популярных синглов с октября 2025 года по март 2026 года вошли: JONY – «Комета», Юлианна Караулова — «Внеорбитные», Basta, TRITIA — «Космос».