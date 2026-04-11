Мужчину порезали ножом возле здания суда в Петрозаводске

Как стало известно «Фактору», около 6 утра на улице Красной — у здания Петрозаводского городского суда молодой мужина получил ножевые ранения и был госпитализирован.

МВД Карелии сообщило о том, что в медучреждение обратился 36-летний петрозаводчанин. Он рассказал, что получил ранения в ходе конфликта на улице Красной в Петрозаводске. У него зафиксировано две колото-резаные раны.

Проводится проверка, личность злоумышленника устанавливается.