Сосиски, огурцы, капуста и яйца подешевели в Карелии

Цены на свеклу, свежие огурцы, свежую капусту в Карелии снизились на 6,1-8,4%. Снижение цен за неделю с 14 по 20 мая зафиксировали специалисты Карелиястат.

Вместе с овощами стали дешевле куриные яйца (на 4,6%), полукопченая и варено-копченая колбаса (3,5%), консервы фруктово-ягодные для детского питания (2,8%), макароны, сосиски, сардельки (2,3%).

Вместе с тем сильно подорожал лук – сразу на 7,4%, картофель – 4,5%, бананы – 3,4%, яблоки – на 2,2%. На 4,3% подорожала говядина, конфеты (3,7%), сливочное масло (2,8%), вермишель (2,6%).

Подорожал пылесос, шампунь, зубная щетка, детские подгузники, но подешевел смартфоны и телевизоры. Среди наблюдаемых медикаментов подешевел левомеколь (1,8%), а комбинированные анальгетики стали дороже на 1,2%. (фото pixabay.com, PIX1861)