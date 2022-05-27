Официальный курс евро вырос еще на пять рублей

Центробанк установил официальные курсы валют на выходные дни и понедельник. Из данных регулятора следует, что рубль снова серьезно просел.

Так, курс доллара вырос на 4,35 рубля. Американская валюта теперь стоит 66,40 рубля. Евро подорожал на 5 рублей ровно до отметки 69,44 рубля.

ЦБ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи. Фото: pixabay.com/moerschy