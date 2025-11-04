Собаку расстреляли в Карелии

В Карелии убивают собак. Ранее мы писали о стрелке, который расправляется с домашними и бездомными собаками в Пудожском районе.

Теперь стрелок проявился в Лахденпохье. От пуль погибла собака, которая ранее была в отлове, стерилизована и отпущена обратно. Зачем кому-то понадобилось таким зверским способом расправляться с животным – неизвестно.

Труп собаки лежит в районе пляжа во Втором городке, написали в сообществе «Лахденпохья-Навсегда!». Люди предположили, что стрелять могли из пневматики или мелкокалиберной винтовки.

Местные жители опасаются за свою безопасность – если кто-то смог убить собаку, то сможет также поступить и с человеком.

Другие считают, что власти Лахденпохского района не занимаются на регулярной основе отловом бродячих животных. А также, как пишут в источнике, не реализуют идею создания приюта и не проводят мероприятия по сокращению кормовой базы для бродячих животных.