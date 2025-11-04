Чиновники считают, что кирпичи с водонапорной башни не угрожают детям

В карельском поселке Кааламо местные жители беспокоятся, что кирпичи с водонапорной башни могут угодить в человека или повредить машину.

В паблике «Подслушано в Кааламо» люди назвали водонапорную башню аварийной. Но сортавальские чиновники с такой трактовкой не согласны, как и с тем, что башня может быть опасна.

«Состояние конструкции водонапорной башни не угрожает жизни и здоровью граждан»,

- цитирует паблик администрации Сортавальского округа управляющего территорией бывшего Кааламского поселения Сергея Левина.

С его слов, водонапорную башню ранее обследовали, есть акт. Когда систему водоснабжения в поселке модернизируют, то эту башню включат в систему, что исключит перебои в поставке воды. Таким образом чиновники дали понять местным жителям, что сносить башню не собираются.