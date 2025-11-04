Пизанская водонапорная башня опасно нависает над детской площадкой

Жители карельского поселка взволнованы из-за аварийной водонапорной башни. Они всерьез опасаются, что какая-то часть башни, например, кирпич может попасть в ребенка или взрослого, а также повредить имущество.

Пизанская водонапорная башня стоит в поселке Кааламо вблизи детской площадки. Местные жители снимают видео, чтобы привлечь внимание к аварийному объекту. Им уже кажется, что башня стоит не прямо.

Жители сортавальского поселка собираются обращаться с жалобой в Следственный комитет. Они считают, что «идет прямая угроза жизни и здоровью нашим детям и жителям».

Жители Кааламо считают, что специалисты должны определить, как безопасно демонтировать этот аварийный объект.