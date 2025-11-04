04 ноября 2025, 16:17
Родители с детьми попросили Путина спасти спортивную школу в Карелии

Тренировочный процесс в спортивной школе остановлен из-за экспертизы, признавшей здание изношенным. Родители провели свою экспертизу здания
Жители Лахденпохьи записали видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой спасти спортивную школу.

По словам одного из участников обращения, учреждение хотят закрыть по надуманным причинам – чиновники считают, что здание школы аварийное. Мужчина утверждает, что занятия у детей не проводят уже несколько месяцев, тренировочный процесс остановлен.

Другой участник обращения рассказал, что была проведена экспертиза, он назвал ее сомнительной, которая показала, что здание спортивной школы изношено на 100 процентов. В итоге здание закрыли. Родители сделали свою экспертизу, которая по словам мужчины, разрешает использовать здание. Но время идет, а спортивную школу так и не открыли.

«Лыжный спорт в Карелии г. Лахденпохья оказался под ударом. Более 100 детей могут лишиться своего любимого вида спорта. А чиновники в это время пожимают плечами и перекладывают ответственность друг на друга!»

- говорится в комментарии под видеообращением, адресованном президенту России.

«У детей хотят забрать последнее»,

- пишут в комментариях.

«Чиновники все отобрали уже. Детский садик, береговую линию и можно долго перечислять. Теперь добрались до спортивной школы», - такие комментарии оставляют под публикацией в паблике «Лыжный престиж/ Лахденпохья».

В администрации Лахденпохского района в ответ на обращение родителей и детей к Путину написали, что «продолжается активная работа по решению вопроса, связанного со зданием спортивной школы и сохранением отделения «Лыжные гонки».

31 октября была встреча с родителями, представители власти проинформировали о комплексе проводимых мероприятий, цель которых не просто сохранить здание и отделение лыжных гонок, но и создать условия для развития и улучшения инфраструктуры. В администрации заявили, что будет проведена независимая экспертиза здания спортивной школы.

«10 ноября состоится комиссионное обследование здания ДЮСШ с участием независимого эксперта и представителей надзорных органов. Этот шаг позволит получить всестороннюю и объективную оценку, которая станет основой для принятия дальнейших взвешенных решений», - сообщили в районной администрации.

Ранее мы писали об отсутствии условий для занятий спортом в Вяртсиля. Энтузиасты сами развивают спорт и годами просят чиновников построить спортзал или стадион.

