04 ноября 2025, 18:18
В Карелии тринадцать человека эвакуировали из дома из-за пожара
Днем 4 ноября пожарных подняли по тревоге из-за возгорания в поселке Мелиоративный
фото телеграм-канал госкомитета Карелии по безопасности
Пожарных сегодня днем вызвали по тревоге в многоквартирный дом в поселке Мелиоративный. В одной из квартир произошел пожар.
Спасателям позвонили 4 ноября в 14:35 и сообщили о возгорании в доме № 20 по улице Лесная.
Спасатели эвакуировали из дома тринадцать человек, включая ребенка, а также двух домашних питомцев.
Очаг возгорания располагался на кухне в одной из квартир. Полыхало на площади 1,5 кв.м. Огонь повредил газовую плиту, мебель. Ликвидировать возгорание спасатели смогли к 15:10. Инцидент обошелся без пострадавших.