В Карелии тринадцать человека эвакуировали из дома из-за пожара

Пожарных сегодня днем вызвали по тревоге в многоквартирный дом в поселке Мелиоративный. В одной из квартир произошел пожар.

Спасателям позвонили 4 ноября в 14:35 и сообщили о возгорании в доме № 20 по улице Лесная.

Спасатели эвакуировали из дома тринадцать человек, включая ребенка, а также двух домашних питомцев.

Очаг возгорания располагался на кухне в одной из квартир. Полыхало на площади 1,5 кв.м. Огонь повредил газовую плиту, мебель. Ликвидировать возгорание спасатели смогли к 15:10. Инцидент обошелся без пострадавших.