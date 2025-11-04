04 ноября 2025, 18:18
Происшествия

В Карелии тринадцать человека эвакуировали из дома из-за пожара

Днем 4 ноября пожарных подняли по тревоге из-за возгорания в поселке Мелиоративный
пожар в Мелиоративном
фото телеграм-канал госкомитета Карелии по безопасности

Пожарных сегодня днем вызвали по тревоге в многоквартирный дом в поселке Мелиоративный. В одной из квартир произошел пожар.

Спасателям позвонили 4 ноября в 14:35 и сообщили о возгорании в доме № 20 по улице Лесная.

Спасатели эвакуировали из дома тринадцать человек, включая ребенка, а также двух домашних питомцев.

последствия пожара

 

Очаг возгорания располагался на кухне в одной из квартир. Полыхало на площади 1,5 кв.м. Огонь повредил газовую плиту, мебель. Ликвидировать возгорание спасатели смогли к 15:10. Инцидент обошелся без пострадавших.

Обсудить
Метки: 
кухня
Пожарные
Мелиоративный