04 ноября 2025, 18:02
Водитель рискованно выехал на перекресток и устроил ДТП
Авария в центре столицы Карелии попала в объектив городской камеры наблюдения
фото стопкадр
Вечером 4 ноября в центре Петрозаводска столкнулись два автомобиля.ДТП произошло на глазах пешехода.
Один автомобиль двигался прямо со стороны театра, а другой выехал на перекресток Луначарского-Гюллинга со стороны озера. Случившееся попало в объектив городской камеры наблюдения.
Судя по видео, водитель объехал машину, которая поворачивала направо, чтобы самому проскочить прямо, но маневр закончился столкновением.