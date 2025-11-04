Водитель рискованно выехал на перекресток и устроил ДТП

Вечером 4 ноября в центре Петрозаводска столкнулись два автомобиля.

ДТП произошло на глазах пешехода.

Один автомобиль двигался прямо со стороны театра, а другой выехал на перекресток Луначарского-Гюллинга со стороны озера. Случившееся попало в объектив городской камеры наблюдения.

Судя по видео, водитель объехал машину, которая поворачивала направо, чтобы самому проскочить прямо, но маневр закончился столкновением.