В День народного единства Парфенчиков открыл памятник Ирине Федосовой

В День народного единства глава Карелии Артур Парфенчиков открыл памятник выдающейся заонежской сказительнице Ирине Федосовой. Церемония прошла в Иссерсоновском сквере Петрозаводска. Мероприятие собрало представителей власти, общественных объединений, научного сообщества, деятелей культуры и искусства.

«Это действительно историческое событие. Мы долго шли к созданию памятника нашей великой сказительнице, вопленице. Было много разных проектов и идей. В итоге решили обратиться к таланту народного художника, известного скульптора Александра Иулиановича Рукавишникова»,

- сказал Артур Парфенчиков.

К работе были привлечены эксперты в области народного творчества, этнографы, историки. Особый вклад в создание памятника внесли специалисты карельского научного центра Российской академии наук и Национального музея республики Карелия.

«Памятник стал результатом большого коллективного труда. Наша земля богата своей историей и культурой, своими талантами. Именно это нас объединяет»,

- добавил глава региона.

Памятник Ирине Федосовой установили в Иссерсоновском сквере. Это место было выбрано скульптором и его командой. Ранее территория сквера была благоустроена по федеральной программе «Развитие туризма». Здесь укрепили берег Неглинки, провели озеленение, выложили карельским розовым гранитом пешеходные дорожки и лестничные спуски, оборудовали освещение. Проект создания памятника был реализован на средства меценатов.



Сказительница, плакальщица Ирина Андреевна Федосова родилась в деревне Сафроново Олонецкой губернии. Фольклористами было записано от нее более 30 тысяч плачей-поэм, причитаний, лирических песен, былин, баллад, сказок, пословиц, поговорок, исторических и духовных песен. Ставшие классикой в XIX веке плачи Ирины Федосовой по своему художественному уровню до сих пор остаются непревзойденными, они вошли в крупнейшие собрания русского фольклора. Дар Ирины Федосовой, отмечают эксперты, не только впитал в себя поэтическую традицию Заонежья, но и оказал большое влияние на творчество русских писателей, художников, композиторов.



В 2027 году Карелия отметит 200-летие со дня рождения Ирины Федосовой. В память о знаменитой исполнительнице народных песен и причитаний проводится республиканская краеведческая конференция «Федосовские чтения», лучшим творческим коллективам присуждается премия имени Ирины Федосовой. В этом году лауреатом премии стал детский танцевальный ансамбль из Толвуи «Заонежская задумка». На церемонии открытия памятника глава Карелии вручил диплом лауреата руководителю ансамбля Ирине Никулиной.