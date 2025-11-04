Россиянка пропала на отдыхе в Турции, в отеле остался ее сын

Петербурженка прилетела на отдых в Турцию вместе с двенадцатилетним сыном. 26 октября они заселились в отель в Анталье. А вечером 31 октября женщина вышла из гостиницы в магазин и пропала. Ребенок остался в отеле. Полиция ведет поиски пропавшей туристки.

Впоследствии выяснилось, что женщина не пошла в магазин, а отправилась купаться на пляж вместе с другим постояльцем. Мужчина говорит, что в какой-то момент ушел играть в волейбол, а когда вернулся, то не нашел женщину. Он забрал с пляжа ее вещи, а позднее отнес на ресепшен, пишет «Лента.ру».

Уборщик говорил, что видел женщину спавшей на шезлонге на пляже около семи часов вечера. Сын пропавшей вылетел в Россию, его встретили родные.