04 ноября 2025, 16:30
Осеннее тепло не спешит покидать Карелию – завтра до плюс 11 градусов
Синоптики рассказали о погоде 5 ноября в Петрозаводске и Карелии
фото «Петрозаводск говорит»
В Петрозаводске в среду облачно, ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +6, днем +9, +11, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.
В Карелии облачно, днем с прояснениями. Ночью в большинстве районов пройдет умеренный, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +6, +11.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +6, днем +8;
В Кондопоге ночью +9, днем +11;
В Медвежьегорске ночью +7, днем +10;
В Олонце, Суоярви ночью +8, днем +10;
В Пудоже ночью +8, днем +9;
В Сегеже ночью +6, днем +9;
В Сортавале ночью +8, днем +11.