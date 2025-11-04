Осеннее тепло не спешит покидать Карелию – завтра до плюс 11 градусов

В Петрозаводске в среду облачно, ожидается небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +6, днем +9, +11, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии облачно, днем с прояснениями. Ночью в большинстве районов пройдет умеренный, днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +1, +6, днем +6, +11.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +6, днем +8;

В Кондопоге ночью +9, днем +11;

В Медвежьегорске ночью +7, днем +10;

В Олонце, Суоярви ночью +8, днем +10;

В Пудоже ночью +8, днем +9;

В Сегеже ночью +6, днем +9;

В Сортавале ночью +8, днем +11.