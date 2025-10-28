Неизвестный убивает собак в карельском поселке

В одном из карельских поселков развернулась тревожная ситуация: неизвестный начал расправляться с собаками - как домашними, так и бездомными, используя огнестрельное оружие. Зоозащитники бьют тревогу и активно ищут виновника, который, по всей видимости, решил извести четвероногих таким жестоким способом.

Любовь Левина, одна из активисток, поделилась шокирующими кадрами в социальной сети. На фотографии запечатлена погибшая собака по кличке Туман с явными следами пулевого ранения.

«Это Туман. Он жил как бы на два дома, Его нашли у контейнеров. Могу с уверенностью сказать, что это огнестрел - охотники подтвердили, Кто стрелял – непонятно. Утром где-то недалеко раздался выстрел, а потом появилась, вот эта собачка»,

- написала Левина.

К сожалению, это не единичный случай. По словам зоозащитницы, ранее в поселке была найдена убитой беременная собака, прибившаяся к местным жителям. Ее труп обнаружили в болоте. Есть серьезные основания полагать, что она погибла от рук того же стрелка.

«Мы собирались ее стерилизовать и найти ей хозяина. Пора бы проверить наличие оружия у охотников. Полиция, давайте начинать работать», - призывает обеспокоенная жительница Пудожа.

Стоит напомнить, что стрельба в населенных пунктах, будь то деревни или села, категорически запрещена. Это связано с высокой опасностью для жизни и здоровья людей, так как существует реальный риск случайного ранения. По закону, нарушение этого запрета влечет за собой административную ответственность в виде штрафа от сорока до пятидесяти тысяч рублей, а также конфискацию оружия и боеприпасов.