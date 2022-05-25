Снова «Кадры решают все!»

Текст: Андрей Мазуровский

«Кадры решают все!» - сказал Сталин в 1935 году. Шла вторая пятилетка, индустриализация страны двигалась полным ходом. Сейчас немодно вспоминать Сталина. Но давайте вспомним, что недавно сказал президент Путин: нам предстоит новая индустриализация России.

Сейчас такое время, когда мы ярко и отчетливо видим собственные просчеты, недоработки, ошибки прошлых лет. Много говорим о здравоохранении и бесконечной его «оптимизации», отбросившей нас на много лет назад. Говорим о промышленной политике, уничтожившей производство. Об образовании, которое теперь то ли есть, то ли нет.

Образовательные перекосы – одни из самых страшных.

Помните, как с 90-х в стране стали массово готовить и выпускать кадры юристов и экономистов. Правда, среди экономистов немало было липовых, так как большая их часть обучалась экономике ускоренно и практически без изучения фундаментальных наук. Все это, честно говоря, больше напоминало курсы повышения квалификации, а не полноценное образование. Теперь «экономистов» пруд пруди, правда это как-то слабо влияет на развитие экономики.

А вот техническое образование, к сожалению, перестало котироваться в обществе. Профессия инженера стала непрестижной. А что уж говорить о рабочих профессиях. О людях этой категории как-то постепенно забыли.

Ветераны труда, истории рабочих династий перестали быть интересными деятелям культуры и средствам массовых информации. На экранах мелькают разные «светские львицы» (не знаю даже, в каком зоопарке их брали), «шоумены» и блогеры, а главными героями фильмов по-прежнему выступают бандиты и модели.

Вот так мы постепенно предали забвению некогда гордое слово «рабочий» и уважительное «инженер». И вот сегодня, когда в условиях санкций и изменившейся обстановки, у нас возникла острая потребность в ускоренном развитии реального производства, мы ощутили кадровый голод именно в высокопрофессиональных рабочих, умных и грамотных инженерах. Мы с тоской вспоминаем так называемых «красных» директоров крупных предприятий, на которых в свое время не только была возложена задача производства продукции, но и содержание огромной социальной сферы, включающей детские сады, столовые, профилактории, дома отдыха и т.д.

Руководители предприятий сегодня видят главным препятствием, мешающим удовлетворению кадрового голода, оторванность системы образования от нужд промышленности. Появились деньги, закупаются станки, а работать на них некому. Сегодня днем с огнем не найти электросварщика на полуавтоматических машинах, токаря, оператора ПУ, электрогазасварщика, инженера-технолога, инженера–конструктора.

Обидно, что при этом потенциал развития промышленности в России большой. По словам президента, нам предстоит новая индустриализация. Но кто ее будет осуществлять?..

Ранее профессиональной подготовкой рабочих кадров занимались профтехучилища. Они же давали среднее образование, а еще довольно много уделяли времени воспитанию только что вышедших из стен школы девятиклассников, вовлекая их в спортивную жизнь, занятия художественной самодеятельностью, активное участие в жизни общества.

«Оптимизация» глубоко вошла и в эту сферу. Вначале шел процесс преобразования училищ в филиалы, а затем уже закрытие и этих филиалов. Конечно, населению это объясняли тем, что за счет уменьшения количества средних специальных учебных заведений будут повышать качество обучения в оставшихся. Количество их действительно резко сократилось, что касается качества, то серьезных перемен здесь все же не наблюдается. Улучшение качества материально-технической базы отдельных училищ, преобразование их в колледжи задачу подготовки профессиональных рабочих не решило.

Не могу отделаться о мысли, что массовое уничтожение системы профтехобразования было ошибочно. Вот как ни старались сохранить, а филиал училища в г. Суоярви, где готовили механиков, продавцов, кассиров, все же закрыли. Возмущенные родители пытались представителям министерства объяснить, что у них нет финансовой возможности отправлять детей в Петрозаводск, а здесь было все рядом, дети из поселков могли жить в общежитии. Никого чиновники не послушали. Закрыли.

Теперь разрушаются пустующие помещения, некоторые ребята уезжают в Петрозаводск и Сортавалу, а остальные, особенно из поселков, пополняют из года в год ряды безработных.

Это в Суоярви, где практически отсутствуют промышленные предприятия. А еще более непонятна ликвидация училища в промышленном Питкярантском районе, где были прекрасные учебные здания, мастерские, общежитие...

Сейчас некоторые специалисты предлагают использовать опыт ряда зарубежных стран, где порой от 30 до 70 процентов детей одновременно с учебой в школе учатся профессии на предприятиях. В ряде стран снижен до 13 -14 лет легальный возраст вовлечения подростков в трудовые отношения и получение профессиональных навыков на рабочих местах. При этом государство финансово помогает компаниям, которые создают вакансии для подростков, усиливая их заинтересованность.

Возможно, есть смысл внимательно изучить этот опыт? Тем более что похожая система когда-то работала и в нашей стране? Может, тогда наша экономика будет наполняться профессионалами?.. // Фото: trapezemike / Pixabay