Снесший скутериста в центре Петрозаводска водитель сам пришел в ГАИ

Водитель автомобиля ВАЗ пришел в Госавтоинспекцию через несколько дней после ДТП в центре Петрозаводска.

Оказалось, что у водителя нет прав, а автомобиль не зарегистрирован в установленном порядке.

ДТП на проспекте Ленина произошло вечером 11 октября. Автомобиль снес скутериста и уехал. 28-летний водитель скутера получил травмы. В понедельник нарушитель пришел в ГАИ. В отношении 21-летнего водителя составили административные материалы. Проводится расследование. // фото пресс-служба Госавтоинспекции