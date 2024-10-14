Водитель транспортного предприятия Петрозаводска употреблял наркотики

Петрозаводский городской суд привлек к административной ответственности 57-летнего гражданина одного из государств СНГ за употребление наркотиков. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда.

По данным источника, в одну из сентябрьских ночей иностранец, работающий водителем в одном из автотранспортных предприятий Петрозаводска, употребил наркотическое вещество. Это было подтверждено медицинским освидетельствованием.

Суд назначил нарушителю штраф в размере 4000 рублей и постановил выдворить его с территории России. Постановление было приведено к немедленному исполнению. // Фото: freepik.com / Wirestock