Подозреваемого в хищении мужчину ищут в Петрозаводске

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, запечатленного на фотографии. Ориентировка опубликована пресс-службой ведомства.

По данным правоохранителей, этот человек подозревается в совершении кражи. Подробности преступления не приводятся.

Всех, кто узнал этого мужчину, просят звонить по телефону: 8-996-11-22-007. Конфиденциальность гарантируется. // Фото МВД