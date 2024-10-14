14 октября 2024, 14:12
Происшествия

Подозреваемого в хищении мужчину ищут в Петрозаводске

Стражи порядка карельской столицы просят горожан о помощи в поисках возможного преступника

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, запечатленного на фотографии. Ориентировка опубликована пресс-службой ведомства.

По данным правоохранителей, этот человек подозревается в совершении кражи. Подробности преступления не приводятся.

Всех, кто узнал этого мужчину, просят звонить по телефону: 8-996-11-22-007. Конфиденциальность гарантируется. // Фото МВД

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