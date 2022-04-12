Снег с дождем местами пройдет в Карелии 13 апреля

В среду, 13 апреля, в Петрозаводске будет облачно, но с прояснениями. Существенных осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит +7, +9 градусов, ночью будет 0, -2 градуса, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

В некоторых пройдет дождь, возможен мокрый снег. Но осадки будут небольшими. По информации Гидрометцентра России, в Калевале днем +6;

В Кондопоге днем +8;

В Медвежьегорске днем +8;

В Олонце днем +9;

В Пудоже днем +10;

В Сегеже днем +6;

В Сортавале днем +9;

В Суоярви днем +8. // Фото: NickyPe/pixabay.com