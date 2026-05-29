Смартфоны HONOR с AI‑камерой теперь в салонах МегаФона и Yota

Новые флагманы HONOR 600 и 600 Pro с процессорами Snapdragon и продвинутой 200‑Мп камерой теперь можно купить можно в интернет - магазине или розничной сети

Пользователи смартфонов смогут создавать видеоролики с использованием нескольких изображений на основе 19 шаблонов, включая оживление фотографий и рисунков, кинематографичные движения камеры, танцы, перевоплощения, объединение снимков, создание эффекта съёмки на камеру мгновенной печати и многое другое.

Основная камера имеет разрешение 200 Мп с профессиональной стабилизацией, улучшенными алгоритмами ночной и портретной съёмки при недостаточном освещении, детализированных фотографий с зумом, а также поддержкой различных художественных эффектов. Пользователи также могут добавлять собственные запросы для генерации контента.

Корпус выполнен из композитного материала с металлической рамкой, толщина рамки экрана составляет 0,98 мм. Ёмкость батареи — 7000 мА·ч, что обеспечивает до двух дней работы. Зарядка поддерживается мощностью 80 Вт, в модели Pro также есть беспроводная зарядка 50 Вт. Смартфоны обладают максимальным классом защиты от воды и пыли, а также сертификатом, подтверждающим устойчивость к повреждениям при ударах и падениях.

Базовые устройства работают на основе процессора Snapdragon 7 Gen 4 с приростом производительности по сравнению с процессором предыдущего поколения. HONOR 600 Pro оснащается Snapdragon 8 Elite для самых требовательных задач.

С 28 мая по 30 июня в салонах связи МегаФона и Yota или в интернет-магазине оператора данные модели можно приобрести со скидкой до 6000 рублей в зависимости от модели.

