05 октября 2025, 08:30
Синоптики рассказали о погоде в воскресенье в Карелии
До 13 градусов тепла обещают 5 октября в республике
Фото: freepik
Сегодня, 5 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +9,+11°С. Атмосферное давление будет падать.
В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +8,+13°С.
По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +8, облачно.
В Сегеже до +11, облачно.
В Сортавале до +11, пасмурно, небольшой дождь.
Геомагнитная обстановка будет в норме.