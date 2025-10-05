Синоптики рассказали о погоде в воскресенье в Карелии

Сегодня, 5 октября, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +9,+11°С. Атмосферное давление будет падать.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха +8,+13°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +8, облачно.

В Сегеже до +11, облачно.

В Сортавале до +11, пасмурно, небольшой дождь.

Геомагнитная обстановка будет в норме.