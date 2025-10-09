09 октября 2025, 16:17
Синоптики рассказали о погоде в пятницу в Карелии
10 октября в республике ожидается дождь
фото: «Петрозаводск говорит»
Синоптики рассказали о погоде в эту пятницу. В Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5, +7, днем +9, +11, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.
В Карелии облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет небольшой, днем местами умеренный дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9, днем +7, +12.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +3, днем +10;
В Кондопоге ночью +7, днем +12;
В Медвежьегорске, Пудоже ночью +6, днем +11;
В Олонце ночью +5, днем +12;
В Сегеже ночью +6, днем +10;
В Сортавале ночью +4, днем +11;
В Суоярви ночью +5, днем +10.