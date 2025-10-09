Синоптики рассказали о погоде в пятницу в Карелии

Синоптики рассказали о погоде в эту пятницу. В Петрозаводске облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +5, +7, днем +9, +11, рассказали в гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо падать.

В Карелии облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдет небольшой, днем местами умеренный дождь. Ветер южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +4, +9, днем +7, +12.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +3, днем +10;

В Кондопоге ночью +7, днем +12;

В Медвежьегорске, Пудоже ночью +6, днем +11;

В Олонце ночью +5, днем +12;

В Сегеже ночью +6, днем +10;

В Сортавале ночью +4, днем +11;

В Суоярви ночью +5, днем +10.