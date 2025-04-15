Синоптики рассказали о погоде на Пасху в Петрозаводске

В Петрозаводск наконец-то пришла весна. Православные готовятся к празднику - Пасхе, которая в этом году пришлась на 20 апреля.

Согласно прогнозу синоптиков, до конца этой недели будет ежедневно повышаться температура воздуха, в пятницу 18 апреля ожидается 16-18 градусов тепла. Снегопадов и дождей в ближайшее время не ожидается. Осадки вероятны только в ночь с пятницы на субботу.

Однако уже в воскресенье - снова понижение температуры до 6-8 градусов. Поэтому погода на Пасху будет не такой теплой, как хотелось бы. © Телеканал «Ника плюс»