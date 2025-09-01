01 сентября 2025, 06:30
Синоптики рассказали о погоде 1 сентября в Карелии
В гидрометцентре не обещают дождь в День знаний
фото «Петрозаводск говорит»
По прогнозу гидрометцентра, в Петрозаводске сегодня облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха +16, +18 градусов.
В Карелии облачно с прояснениями, утром по южным районам небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха +15, +20.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Кондопоге, Суоярви, Медвежьегорске, Калевале днем +19;
В Сортавале, Олонце днем +20;
В Сегеже, Пудоже днем +18;
