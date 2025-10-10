10 октября 2025, 16:02
Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Карелии в субботу
Дождливо и ветрено будет 11 октября
фото «Петрозаводск говорит»
В субботу, по прогнозу синоптиков, в Петрозаводске облачно. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +6, +8, днем +8, +10. Атмосферное давление будет падать.
В Карелии облачно. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем в большинстве районов умеренный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем на юге порывистый. Температура воздуха ночью +3, +8, днем +6, +11.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +3, днем +7;
В Кондопоге ночью +4, днем +9;
В Медвежьегорске ночью +4, днем +8;
В Олонце, Сегеже ночью +3, днем +9;
В Пудоже, Сортавале ночью +4, днем +10;
В Суоярви ночью +3, днем +8.
