Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей Карелии в субботу

В субботу, по прогнозу синоптиков, в Петрозаводске облачно. Ночью небольшой, днем умеренный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +6, +8, днем +8, +10. Атмосферное давление будет падать.

В Карелии облачно. Ночью небольшой, местами умеренный дождь, днем в большинстве районов умеренный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем на юге порывистый. Температура воздуха ночью +3, +8, днем +6, +11.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +3, днем +7;

В Кондопоге ночью +4, днем +9;

В Медвежьегорске ночью +4, днем +8;

В Олонце, Сегеже ночью +3, днем +9;

В Пудоже, Сортавале ночью +4, днем +10;

В Суоярви ночью +3, днем +8.

