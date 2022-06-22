Синоптики обещают до 28 градусов тепла в выходные в Петрозаводске

Лето вернулось. Новый антициклон пригнал волну тепла в Петрозаводск. В четверг ветер сменится с северного на юго-западный, начнет теплеть. Ожидается до плюс 23 градусов, а в пятницу уже до +26.

В выходные дни, 25 и 26 июня, ожидается уже около +28 градусов, сообщается в паблике «Погода Петрозаводска и Карелии». Ранее главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что температура выше 27 градусов летом вызывает климатический стресс.

По предварительным наблюдениям карельского гидрометцентра, теплая погода сохранится в регионе до конца июня.

В связи с приходом теплой погоды, региональное Минприроды напомнило о действующих запретах разводить костры в Петрозаводске, Суоярвском, Сортавальском, Лахденпохском и Пряжинском районах – на этих территориях введен особый противопожарный режим. (фото unsplash.com, James Wheeler)