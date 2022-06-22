В четверг в Карелии потеплеет до 24 градусов, но возможен дождь

В четверг в Петрозаводске переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный, южный слабый. Температура воздуха ночью +7, +9, днем +21, +23, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии облачно с прояснениями. По северным районам ожидается небольшой, днем местами умеренный дождь. Ветер юго-западный, южный слабый. Температура воздуха ночью +8, +13, по южным районам местами до +3, днем +19, +24, на севере +15, +20.

По данным федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +12, днем +17;

В Кондопоге ночью +13, днем +22;

В Медвежьегорске ночью +13, днем +22;

В Олонце ночью +10, днем +21;

В Пудоже ночью +10, днем +23;

В Сегеже ночью +13, днем +21;

В Сортавале ночью +12, днем +20;

В Суоярви ночью +13, днем +22. (фото unsplash.com, Ritam Baishya)