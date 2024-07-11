Синоптики обещают до 27 градусов в Карелии в пятницу

Завтра, 12 июля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, днем с переходом к южному, юго-западному умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +14, +16°С, днем +23, +25°С. Атмосферное давление будет понижаться, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на севере и западе республики, днем на большей части кратковременные дожди, утром и днем местами сильные, в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный, днем с переходом к южному, юго-западному умеренный, днем при грозах местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +11, +16°С, днем +19, +24°С, на юге местами до +27°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше до +19, пасмурно, дождь.

В Сегеже до +20, пасмурно, дождь.

В Сортавале до +20, пасмурно, дождь.

Геомагнитная обстановка в норме. // Фото «Петрозаводск говорит»