13 ноября 2025, 14:40
Сильный ветер сохранится в Карелии в пятницу
В МЧС предупредили жителей республики о непогоде
Фото: «Петрозаводск говорит»
Завтра, 14 ноября, в Карелии сохранится неважная погода. Соответствующее предупреждение публикует МЧС республики.
По данным синоптиков, в пятницу ночью по южным районам сохранится юго-западный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду.
Утром и днем 14 ноября по северным районам Карелии прогнозируется северо-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.
