Сильный ветер сохранится в Карелии в пятницу

Завтра, 14 ноября, в Карелии сохранится неважная погода. Соответствующее предупреждение публикует МЧС республики.

По данным синоптиков, в пятницу ночью по южным районам сохранится юго-западный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду.

Утром и днем 14 ноября по северным районам Карелии прогнозируется северо-западный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду.

