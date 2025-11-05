Школу открыли после капитального ремонта в Петрозаводске

В Петрозаводске после капитального ремонта открылась школа №7. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.

По словам градоначальницы, здание 1966 года постройки ремонтировалось впервые. Рабочие обновили фасад и кровлю, заменили электрику, установили современные системы безопасности и видеонаблюдения.

Сегодня учащиеся школы №7 впервые сели за парты в обновленном здании.

