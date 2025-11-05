05 ноября 2025, 12:03
Школу открыли после капитального ремонта в Петрозаводске
Юные петрозаводчане вернулись в обновленную школу №7
Фото со страницы Инны Колыхматовой, vk
В Петрозаводске после капитального ремонта открылась школа №7. Об этом сообщила глава карельской столицы Инна Колыхматова.
По словам градоначальницы, здание 1966 года постройки ремонтировалось впервые. Рабочие обновили фасад и кровлю, заменили электрику, установили современные системы безопасности и видеонаблюдения.
Сегодня учащиеся школы №7 впервые сели за парты в обновленном здании.
