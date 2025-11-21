Шандалович принял участие в заседании Комиссии Союзного государства

В мероприятии приняли участие представители Постоянного Комитета Союзного государства, министерств внутренних дел и обороны, Министерства образования, Госпогранкомитета Беларуси, ФСБ России, Премьер-министр регионального Правительства Андрей Сергеев, Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович, председатель парламентского Комитета по законности и правопорядку Сергей Шугаев и др.

Усиление пограничного контроля – это значимое направление. Оно приобретает все большую актуальность после расширения границ НАТО. Важно усиливать имеющиеся погранзаставы. Карелия является важным элементом обеспечения безопасности для Союзного государства, поэтому место проведения комиссии было выбрано не случайно»,

– сказал председатель Комиссии Парламентского Собрания по безопасности и обороне Геннадий Лепешко.

На заседании обсуждались итоги выполнения союзных программ по укреплению обороноспособности, усилению пограничного контроля, взаимодействию правоохранительных органов России и Беларуси. Депутаты Парламентского Собрания также затронули вопрос военно-патриотического воспитания молодежи.





Председатель Комитета Законодательного Собрания по законности и правопорядку Сергей Шугаев рассказал на заседании о работе по созданию в Беломорске Музея штаба партизанского движения, который планируется разместить рядом с Музеем Карельского фронта. Таким образом, в Карелии может появиться крупнейший в республике единый военно-патриотический музейный комплекс.

Зная и высоко оценивая большой опыт белорусских коллег в создании военно-исторических музеев, учитывая высокую значимость вопросов сохранения исторической памяти и патриотического воспитания для Союзного государства, мы хотели бы предложить этот проект для совместной реализации при участии Комиссии Парламентского Собрания по безопасности и обороне»,

- отметил Сергей Шугаев.

Члены Комиссии Парламентского собрания поддержали данную инициативу.

Благодарим коллег из Комиссии по безопасности и обороне Союзного государства России и Беларуси за поддержку предложения Карелии по созданию Музея штаба партизанского движения и дальнейшему развитию Музея Карельского фронта. С поддержкой коллег, уверен, мы сможем существенно продвинуться в развитии Музея Карельского фронта, который стал известным на всю страну; его посещают туристы не только из России, но и из-за рубежа»,

- сказал Председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович.

Спикер карельского парламента также отметил, что обсуждаемые на заседании Комиссии по безопасности и обороне Союзного государства России и Беларуси вопросы актуальны для Карелии – форпост на Северо-Западе не только для Российской Федерации, но и для Союзного государства.

Безопасность наших границ, стабильность общества и благополучие граждан – это важнейшие цели, которые объединяют Россию и Республику Беларусь»,

- подчеркнул Элиссан Шандалович.

Парламентское Собрание Союза Беларуси и России – представительный и законодательный орган Союзного государства. В него входят по 36 представителей от парламентов государств-участников. Парламентское Собрание создано для обсуждения и решения вопросов, представляющих взаимный интерес для обеих стран.

Фото: ЗС РК