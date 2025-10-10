Шандалович принял участие в открытии памятника пограничнику Бусалову

Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович принял участие в открытии после реконструкции памятника пограничнику Андрею Фёдоровичу Бусалову, отдавшему жизнь за Родину.



Андрей Фёдорович Бусалов – участник Великой Отечественной войны, сержант, командир пулемётного отделения на пограничной заставе 102-го пограничного отряда НКВД Ленинградского округа. 30 июня 1941 года во время фашистской атаки Бусалов был направлен на усиление окружённым пограничникам. Несмотря на ранения, он вёл прицельный огонь по врагу из пулемёта «Максим». Погиб смертью храбрых при отражении очередной атаки. Благодаря его действиям враг понёс значительные потери, атака была сорвана. Посмертно награждён орденом Красного Знамени.



В церемонии, которая состоялась 10 октября, приняли участие начальник пограничного управления ФСБ России по Карелии Сергей Попов, председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович, ветераны и сотрудники пограничной службы, юнармейцы и др.



По словам Элиссана Шандаловича, недавно, 30 сентября, Карелия отметила 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских и финских захватчиков. И сегодняшнее мероприятие – это еще один повод низко поклониться памяти героев, которые отстояли свободу и независимость Отечества.

Карелия во все времена – надёжный форпост нашей страны на Северо-Западе. В июне 1941 года пограничники первыми приняли бой, сражались до последней капли крови, мужественно, с честью и достоинством за каждый клочок родной земли. Подвиг героев Великой Отечественной войны не меркнет во времени. Сегодня он вдохновляет наших бойцов – участников специальной военной операции, которые, равняясь на своих дедов и прадедов, защищают национальные интересы Родины»,

– сказал Элиссан Шандалович, обращаясь к собравшимся.

Председатель Законодательного Собрания поблагодарил сотрудников пограничного управления ФСБ России по Карелии и всех, кто ведёт работу по сохранению исторической памяти.



На мероприятие в Карелию из разных регионов России приехали родственники героя.

В нашей большой семье всегда жила и будет жить память о подвиге героев-пограничников, одним из которых был Андрей Фёдорович Бусалов. Мы, наши дети, внуки и правнуки, гордимся и стараемся быть достойными его памяти. Мой сын отдавал свой воинский долг на заставе имени деда Андрея Фёдоровича Бусалова с 1991 по 1993 год, мой внук – кадровый военный. Низкий поклон всем от нашей семьи»,

– сказала Мария Назарова.

Участники мероприятия почтили память всех, кто погиб, защищая Отечество в годы Великой Отечественной войны, и возложили цветы к стеле из розового приладожского гранита.



Памятник Андрею Бусалову установлен на месте боя, в окрестностях посёлка Райвио, в нескольких километрах от государственной границы. Имя мужественного пулемётчика присвоено пограничной заставе, где он служил. В городе Лахденпохья в честь пограничника названа одна из улиц.

