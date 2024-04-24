24 апреля 2024, 18:12
Общество

Серьезные изменения внесены в расписание пригородных автобусов

В период праздников отменяется и назначается множество рейсов из Петрозаводска

В пригородном расписании автовокзала Петрозаводска произошли серьезные изменения. Они касаются периода с 26 апреля по 1 мая, сообщает паблик ГУП РК «Карелавтотранс».

Так, в указанные даты будут отменены многие рейсы. Другие автобусы, напротив, вводятся и будут перевозить пассажиров.

Напомним, ранее были опубликованы изменения в расписании междугородних автобусов на этот же период. // Фото: freepik.com / Wirestock

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