Серьезные изменения внесены в расписание пригородных автобусов

В пригородном расписании автовокзала Петрозаводска произошли серьезные изменения. Они касаются периода с 26 апреля по 1 мая, сообщает паблик ГУП РК «Карелавтотранс».

Так, в указанные даты будут отменены многие рейсы. Другие автобусы, напротив, вводятся и будут перевозить пассажиров.

Напомним, ранее были опубликованы изменения в расписании междугородних автобусов на этот же период. // Фото: freepik.com / Wirestock