24 апреля 2024, 18:12
Серьезные изменения внесены в расписание пригородных автобусов
В период праздников отменяется и назначается множество рейсов из Петрозаводска
В пригородном расписании автовокзала Петрозаводска произошли серьезные изменения. Они касаются периода с 26 апреля по 1 мая, сообщает паблик ГУП РК «Карелавтотранс».
Так, в указанные даты будут отменены многие рейсы. Другие автобусы, напротив, вводятся и будут перевозить пассажиров.
Напомним, ранее были опубликованы изменения в расписании междугородних автобусов на этот же период. // Фото: freepik.com / Wirestock