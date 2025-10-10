Сердца петрозаводчан согреют «теплые коты»

Осенью в Петрозаводске по традиции проведут добрую акцию – пушистые обитатели приюта будут купаться во внимании людей, а горожане смогут не только лишний раз улыбнуться, но и, возможно, найти себе друга.

Акция «Теплые коты» пройдет в субботу 18 октября на нулевом этаже в ТРК «Лотос Плаза» рядом с зоомагазином (0+). Выставка-раздача кошек и котов будет идти в течение дня с 11:00 до 17:00.

«Все участники выставки ручные и ласковые, здоровы, привиты, стерилизованы и приучены к лотку»,

- отзываются о галантных и воспитанных подопечных в Первом петрозаводском общественном приюте.

Организаторы подчеркивают, что для перевозки кошек и котов потребуется обязательно переноска, а животных отдадут в новый дом по договору с испытательным сроком, для оформления потребуется паспорт.

Если же кто-то в силу разных обстоятельств не может взять себе компаньона, то может принести угощение, игрушки, картонные когтеточки, поводки, рис, ветошь и другие вещи для собак и кошек и передать во время акции.