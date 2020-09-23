Семья из Нюхчи с пятью детьми получила квартиру в Петрозаводске

Семейству Поповых из села Нюхча Беломорского района Карелии предоставили жилье в Петрозаводске, сообщает сайт правительства Карелии.

Светлана и Александр Поповы воспитывают пятерых приемных детей, из которых двое – с ограниченными возможностями здоровья. Их дом в селе Нюхча признан аварийным. С просьбой помочь в решении жилищного вопроса Светлана обратилась к главе Карелии.

Квартира передана по программе поддержки семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Такое решение нашлось в рамках республиканской программы адресной социальной помощи семьям с детьми, оказавшимся в непростой жизненной ситуации.

Программа стартовала в 2019 году. Она позволяет помочь семьям, которые по различным причинам не подпадают под действие иных социальных программ, однако очень нуждаются в поддержке. Среди них – многодетные семьи, а также семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Решение по каждому конкретному случаю принимает республиканская комиссия. В этом году финансирование программы по сравнению с 2019-м годом было увеличено в пять раз, до 70 миллионов рублей. За два года поддержку на улучшение жилищных условий получили 45 таких семей.

Благодаря программе семья Поповых получила трехкомнатную благоустроенную квартиру в Петрозаводске на ул. Фрунзе. Важно, что дом расположен недалеко от Республиканской больницы. Двое из детей Светланы имеют тяжелые заболевания и нуждаются в квалифицированной врачебной помощи и наблюдении.

С недавним новосельем семью от лица главы Карелии поздравил заместитель премьер-министра Правительства республики по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков. Вице-премьер вручил Светлане Поповой подарок – телевизор.