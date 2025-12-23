23 декабря 2025, 14:49
Семейная драма унесла жизни отца и сына в Ленобласти
Следователи устанавливают обстоятельства смерти двух мужчин в российском регионе
Фото: «Петрозаводск говорит»
В Ленинградской области двое мужчин были найдены мертвыми в частном доме. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
По данным источника, трагедия произошла в деревне Большое Кикерино утром 22 декабря. Как отметили в ведомстве, 64-летний мужчина в ходе конфликта с 33-летним сыном выстрелил последнему в голову из ружья, после чего сам свел счеты с жизнью.
По факту убийства двух лиц возбуждено уголовное дело. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось о том, что мужчину осудили за убийство приятеля на улице в Петрозаводске.