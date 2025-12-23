Семейная драма унесла жизни отца и сына в Ленобласти

В Ленинградской области двое мужчин были найдены мертвыми в частном доме. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным источника, трагедия произошла в деревне Большое Кикерино утром 22 декабря. Как отметили в ведомстве, 64-летний мужчина в ходе конфликта с 33-летним сыном выстрелил последнему в голову из ружья, после чего сам свел счеты с жизнью.

По факту убийства двух лиц возбуждено уголовное дело. Выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

