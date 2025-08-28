Сельскую школу в Карелии закрыли

Текст: Елена Малишевская, фото: Алла Павлова

1 сентября не для всех учеников Карелии и их родителей будет праздником. Школа в поселке Панозеро Кемского района не откроет свои двери. Несмотря на протесты местных жителей, школу закрыли.

На этой неделе в Панозерскую школу приезжала очередная делегация, в том числе начальник Управления образования Кемского района Марина Пауш. Родителям учеников было предложено три варианта: отправить детей в Кемский интернат, перевести их на дистанционное обучение или выбрать домашнее образование.

«Конечно, мы выбрали дистанционное обучение. В интернат мы точно своих девочек не отправим. Кто бы что ни говорил, это тюрьма. А на домашнем обучении родители сами должны своих детей учить. Я не чувствую в себе силы, чтобы дать образование по программе 8 класса»,

- рассказала мама восьмиклассницы Алла Павлова.

Дистанционное обучение будут вести учителя из Кеми. Пока нет четкого расписания занятий, родителям дали понять, что всё сложно, учителя загружены, так что «по возможности».

«Нам сказали, что часть уроков будет утром, часть - уже после обеда. То есть надо сидеть целый день и ждать, когда с детьми позанимаются. Какого качества будет это образование? Мы очень переживаем за наших детей»,

- рассказывают родители учеников.

Жители поселка Панозеро сомневаются и в качестве экспертизы в отношении школьного здания. Поводом для закрытия школы районная администрация называет изношенность строения - 63 процента. Но кто и каким образом это установил?

«Приехали, походили, пофотографировали. Как можно по фотографиям установить аварийность здания? Чиновники говорят - потолок может на головы рухнуть. Да эта школа еще сто лет простоит!»,

- говорят жители поселка.

В среду, 27 августа всем сотрудникам школы, включая технический персонал, вручили уведомления о предстоящем увольнении в связи с сокращением. Новую работу им никто не предложил.

«Еще год назад говорили, что их всех трудоустроят. Сегодня - нет. Куда люди пойдут работать? Никуда»,

- сокрушаются жители Панозера.

Для маленького поселка школа - это центр жизни. Здесь собирались на праздники, проводили культурные мероприятия, в школе голосовали на выборах. Очевидно, что с закрытием школы повышается социальная напряженность в Панозере. И это связано не только с потерей работы. Разрушаются социально-культурные связи, традиции, теряются ценности сельского уклада жизни.

Родителям учеников в Панозере предложили 1 сентября поехать на праздник в Кемь - поучаствовать в школьной линейке. Чиновники даже пообещали предоставить автобус. Жители Панозера от такого щедрого предложения отказались.

«Какой праздник? У нас траур по закрытию школы. Очень плохое настроение»,

- рассказывают родители учеников.

В 2026 году в первый класс должен пойти младший сын жительницы Панозера Аллы Павловой. Учиться ему будет негде. Дистанционное или домашнее обучение для семилетнего мальчика - тоже так себе варианты. При этом семья не хочет никуда переезжать: здесь свой дом, хозяйство, огороды, животные... Всё оставлять и искать счастья в другом населенном пункте, где есть школа, - настоящая катастрофа.

Забота государства о развитии села и поддержке семейных ценностей на примере поселка Панозеро не работает. В администрации Кемского района уверяют, что на ремонт Панозерской школы нужно 48 миллионов рублей. Таких денег в бюджете нет.