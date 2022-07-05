Сегодня в республике пройдет кратковременный дождь

Синоптики прогнозируют в регионе переменную облачность без существенных осадков. Атмосферное давление изменится незначительно.

По данным метеослужбы, в Петрозаводске ожидается умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха днем поднимется до +22°С.

На территории республики местами пройдет кратковременный дождь. Сила юго-западного ветера составит 6-11 м/с. Температура воздуха поднимется до отметки +25ºС. Напомним, что в южной и центральной частях региона сохраняется высокий 4 класс пожарной опасности. Фото: pxhere.