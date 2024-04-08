08 апреля 2024, 06:30
Сегодня в Карелии существенно потеплеет
Прогноз на 8 апреля дали карельские синоптики
Облачная с прояснениями в течение дня погода ожидается сегодня в республике. Об этом, сообщили в Гидрометцентре Карелии.
Ветер юго-западный и западный умеренный, на юге порывистый. Температура воздуха днем ожидается +5, +10 градусов, а по северным районам 0, +5 градусов.
В Петрозаводске в понедельник тоже облачно с прояснениями, днем - без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный умеренный, порывистый.
Температура воздуха днем составит +5, +7 градусов. На дорогах республики и ее столицы гололедица. // фото: «Петрозаводск говорит»