Сегодня в Карелии существенно потеплеет

Облачная с прояснениями в течение дня погода ожидается сегодня в республике. Об этом, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

Ветер юго-западный и западный умеренный, на юге порывистый. Температура воздуха днем ожидается +5, +10 градусов, а по северным районам 0, +5 градусов.

В Петрозаводске в понедельник тоже облачно с прояснениями, днем - без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный умеренный, порывистый.

Температура воздуха днем составит +5, +7 градусов. На дорогах республики и ее столицы гололедица. // фото: «Петрозаводск говорит»