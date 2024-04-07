Погода в Карелии в понедельник станет теплее

Облачная с прояснениями в течение дня погода ожидается 8 апреля в республике. Ночью на юге пройдет дождь, на севере – снег, а на большей части региона – мокрый снег, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

Ветер юго-западный и западный умеренный, на юге порывистый. Температура воздуха ночью составит -1, +4 градуса, на севере будет -1, -6 градусов, днем +5, +10 градусов, а по северным районам 0, +5 градусов.

В Петрозаводске в понедельник тоже облачно с прояснениями, ночью пройдет дождь, днем - без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный умеренный, порывистый.

Температура воздуха ночью составит +2, +4 градуса, днем потеплеет до +5, +7 градусов. На дорогах республики и ее столицы гололедица. // фото: «Петрозаводск говорит»